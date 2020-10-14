قامت جمعية "هيا بنا يا فتيات"، وهي جمعية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق النساء من حوادث العنف المنزلي بتقديم دروس في مجال الفنون القتالية وتعليم الفتيات المبادئ الأولية للدفاع عن النفس في حال تعرضهن لاعتداءات في منازلهن أو في الشارع.

وأغلب السيدات اللاتي جئن لتلقي دروس الفنون القتالية من ضحايا العنف المنزلي والأسري، وقد أشدن بمهارات الدفاع عن النفس الأساسية، التي قُدمت لهن، إضافة إلى دروس التدريب على الملاكمة. وقد أكدت سيدة تلقت التدريب في الجمعية أنها التحقت بالدورة التدريبية لجعل النساء يعرفن حقوقهن، مشيرة لقلقها الكبير من تعرض العديد من الشابات للاعتداء في شوارع ستراسبورغ.