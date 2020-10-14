أعادت المدارس في نيجيريا فتح أبوابها بشكل كامل بعد عملية الإغلاق التي وصلت لمدة 6 أشهر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على خلفية جائحة كورونا. وقامت المدارس بتطبيق إجراءات صارمة لمنع تفشي الفيروس مثل احترام قواعد التباعد وارتداء أقنعة الوجه الواقية، كما طلبت إدارة المدرسة من التلاميذ غسل اليدين بالماء والصابون كإجراء احترازي لمنع حدوث إصابات.