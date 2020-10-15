شاهد: تجمع في مينيابوليس عند نصب جورج فلويد التذكاري لإحياء ذكرى ميلاده

تجمع حشد من الناس للحداد وإحياء ذكرى جورج فلويد في ذكرى ميلاده السابع والأربعين.

وتجمع الناس عند نصب فلويد التذكاري في مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، بالقرب من الموقع الذي قتل فيه فلويد.