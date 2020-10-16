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شاهد: عائلة جندي قُتل في قره باغ حاضرة على قبره لوداعه

اجتمعت عائلة جندي أذربيجاني قُتل جراء الاشتباكات في ناغورني قره باغ بالقرب من قبره. ودُفن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا في مقبرة قريبة من خط المواجهة حيث بلغ عدد قتلى المعارك الدائرة بين القوات الانفصالية التي تدعمها أرمينيا وبين القوات العسكرية الأذربيجانية منذ أسابيع أكثر من 600 قتيل.

وتتهم أذربيجان أرمينيا باحتلال الإقليم مما ادى إلى نشوب معارك هي الأخطر منذ وقف إطلاق النار المعلن عام 1994.

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