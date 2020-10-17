شاهد: متحف برازيلي يعيد فتح أبوابه بمعرض عن بيليه

بعد أن تم إغلاقه منذ مارس/آذار بسبب جائحة كورونا، أقام متحف كرة القدم في البرازيل في ساو باولو معرضا لتكريم بيليه قبيل عيد ميلاده الثمانين.

وحضر عشرات الزوار إلى المتحف الذي يضم أكثر من 2500 قطعة لها علاقة بإرث بيليه، من جوائز إلى قمصان وصور وقاموا بتوجيه التحية إلى اللاعب البرازيلي الشهير إضافة إلى التقاط الصور إلى جانب تمثال عملاق لبيليه وضع عند مدخل المتحف.