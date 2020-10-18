تظاهرت آلاف النساء في واشنطن ومدن أخرى في الولايات المتحدة السبت ضد مرشحة الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا وللمطالبة بعدم التصويت لترامب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال المنظمون إن التظاهرات التي خرجت في جميع الولايات الخمسين مستلهمة من تظاهرة النساء ضد ترامب في واشنطن عام 2017 بعد يوم واحد على توليه منصبه.
لكن مع استمرار تفشي وباء كوفيد-19 فإن أحجام تظاهرات السبت كانت صغيرة.
وحض المنظمون النساء القلقات من الحضور شخصيا بسبب فيروس كورونا الى المشاركة في "تليتون الرسائل" الذي يهدف الى ارسال خمسة ملايين رسالة تحض الناس على التصويت.
وقامت المتظاهرات أيضا بلفتة تكريمية لقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبرغ التي تعتبر أيقونة بالنسبة الى النساء الأمريكيات التقدميات، بينما أعربن عن احتجاجهن على اختيار ترامب للقاضية المحافظة إيمي كوني باريت لتحل مكانها.
وسارت التظاهرة من البيت الأبيض في واشنطن مرورا بمبنى "الكابيتول هيل" قبل أن تتوجه الى "الناشونال مول".
وتوجهت بعض المتظاهرات بعد ذلك الى مقر المحكمة العليا حيث كانت تسير تظاهرة مؤيدة للقاضية باريت.
ووضعت معظم المتظاهرات أقنعة واقية وبعضهن ارتدين رداء يشبه رداء القاضية روث الأسود مع ياقة بيضاء وكثيرات ارتدين القبعات الزهرية اللون التي اشتهرت بعد التظاهرة الأولى.
No Comment المزيد من
شاهد: عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع تايلاند للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء وإصلاح النظام الملكي
شاهد.. مياه الفيضانات تغمر مدنا فيتنامية والتنقل فيها بـ "القوارب"
شاهد: مواجهات بين مزارعين ونشطاء سود في جنوب إفريقيا
شاهد: برازيلية تحول سيارتها إلى متجر متنقل لبيع الزهور بسبب كورونا
شاهد: متحف برازيلي يعيد فتح أبوابه بمعرض عن بيليه
شاهد: عمال إعادة تدوير النفايات أحدث ضحايا كورونا في كينيا
شاهد: معركة لبسط السيطرة على مكتب رئيس بلدية في بوليفيا
شاهد: عائلة جندي قُتل في قره باغ حاضرة على قبره لوداعه
شاهد: حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات في موسكو لمواجهة كورونا
شاهد: تجمع في مينيابوليس عند نصب جورج فلويد التذكاري لإحياء ذكرى ميلاده
شاهد: حريق ضخم في مجمع سكني في هيوستن والأسباب مجهولة
شاهد: اشتباكات بين مؤيدي الملكية ومعارضيها في تايلاند
شاهد: ألوصور يباع في مزاد علني باريسي ب 2.5 مليون يورو
شاهد: الطلبة في الأرجنتين يعودون إلى الدراسة في الباحات مع تخفيف قيود الحجر الصحي
شاهد: آلاف المؤمنين يحجون إلى كنيسة القديسة فاطيما بالبرتغال
شاهد: سيدات وفتيات يتعلمن فنون القتال والدفاع عن النفس في ستراسبورغ بفرنسا
شاهد: توافد عدد كبير من المواطنين لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بليون الفرنسية
شاهد: سكان قرية أذرية يعيشون في قبو تحت الأرض بسبب اشتباكات ناغورني قره باغ
شاهد: المدارس تفتح أبوابها في نيجيريا وسط إجراءات مشددة
شاهد: أثار القصف على كاتدرائية "المخلص المقدس" في ناغورني قره باغ