تظاهرت آلاف النساء في واشنطن ومدن أخرى في الولايات المتحدة السبت ضد مرشحة الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا وللمطالبة بعدم التصويت لترامب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال المنظمون إن التظاهرات التي خرجت في جميع الولايات الخمسين مستلهمة من تظاهرة النساء ضد ترامب في واشنطن عام 2017 بعد يوم واحد على توليه منصبه.

لكن مع استمرار تفشي وباء كوفيد-19 فإن أحجام تظاهرات السبت كانت صغيرة.

وحض المنظمون النساء القلقات من الحضور شخصيا بسبب فيروس كورونا الى المشاركة في "تليتون الرسائل" الذي يهدف الى ارسال خمسة ملايين رسالة تحض الناس على التصويت.

وقامت المتظاهرات أيضا بلفتة تكريمية لقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبرغ التي تعتبر أيقونة بالنسبة الى النساء الأمريكيات التقدميات، بينما أعربن عن احتجاجهن على اختيار ترامب للقاضية المحافظة إيمي كوني باريت لتحل مكانها.

وسارت التظاهرة من البيت الأبيض في واشنطن مرورا بمبنى "الكابيتول هيل" قبل أن تتوجه الى "الناشونال مول".

وتوجهت بعض المتظاهرات بعد ذلك الى مقر المحكمة العليا حيث كانت تسير تظاهرة مؤيدة للقاضية باريت.

ووضعت معظم المتظاهرات أقنعة واقية وبعضهن ارتدين رداء يشبه رداء القاضية روث الأسود مع ياقة بيضاء وكثيرات ارتدين القبعات الزهرية اللون التي اشتهرت بعد التظاهرة الأولى.