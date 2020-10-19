شاهد.. الآلاف يتظاهرون في براغ احتجاجاً على القيود المفروضة بسبب كورونا

تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة التشيكية براغ، احتجاجا على القيود التي فرضتها السلطات، للحد من تفشي فيروس كورونا، والتي تشمل منع التجمعات لأكثر من 500 شخص.

وتقدم مشجعو كرة القدم المظاهرات التي سرعان ما تحولت إلى اشتباكات مع رجال الأمن، بسبب رفض المحتجين الالتزام بوضع الكمامات، وتجاوز العدد المسموح به في التجمعات.