تظاهر المئات من العاملين بقطاع الفندقة في العاصمة البريطانية لندن اعتراضاً على الإجراءات التي أعادت السلطات فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتظاهرون إن تلك الإجراءات من شأنها تدمير القطاع وطالبوا الحكومة بالمزيد من الإيضاح بشأن قراراتها المتعلقة بإدارة أزمة الجائحة.

وقررت الحكومة البريطانية مؤخرا إغلاق المطاعم والحانات في العاصمة بدءاً من العاشرة مساء ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.