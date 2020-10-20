شاهد: جدارية ضخمة في سانتوس البرازيلية لتكريم أسطورة كرة القدم بيليه

قام رسام الغرافيتي البرازيلي إدواردو "كوبرا" بتكريم أسطورة القدم إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بيليه من خلال رسم على أحد الجدران في مدينة سانتوس الساحلية، قبيل ذكرى ميلاد الأسطورة الثمانين.

وقضى "كوبرا" شهرين بالبحث و45 يوماً بالرسم، وأنهى الرسم الذي يمتد على مساحة 800 متر مربع الأحد.