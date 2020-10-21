تسببت الفيضانات وسط فيتنام بوفاة 111 شخصا، فيما اعتبر 20 آخرون في عداد المفقودين، وتم في الأثناء إجلاء 200 ألف شخص، في وقت تستعد البلاد لمواجهة عاصفة "سودال" التي تهب من بحر الصين الجنوبي، نهاية هذا الأسبوع.

وغمرت مياه الفيضان حوالي 178 ألف منزل، فيما تحاول فرق الإنقاذ يائسة إيصال المواد الغذائية ومياه الشرب إلى أولئك الذين تقطعت بهم السبل.

ودمرت مياه الفيضانات أيضا البنية التحتية والمحاصيل الزراعية، وحذرت منظمات إنسانية من أن مئات آلاف الأشخاص سيحتاجون إلى دعم من أجل إيجاد أماكن للسكنى ودعم مداخيلهم خلال الأسابيع المقبلة.