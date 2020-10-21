لا تهدئة صمدت ولا هدنة نفعت في الحرب المشتعلة في إقليم ناغورني كاراباخ، منذ السابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بين جيشي البلدين الجارين أذربيجان وأرمينيا.
الحرب التي أودت بحياة أكثر من ثمانيمائة شخص، حتى الآن، دفعت الكثير من العائلات في مناطق القتال للاختباء في الأقبية والملاجئ. من بين تلك المناطق بلدة تيتر الأذربيجانية، غير أن هؤلاء الفارين من الموت قصفاً أدركوا لاحقاً أن ثمة خطرا يتربّصهم داخل الملاجئ المكتظة بالأطفال والنساء والشيوخ، إنه وباء كورونا، فباتوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.
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