شاهد.. رجال إطفاء تنجح في إخماد آخر بؤر الحرائق وسط الأرجنتين

رجال الإطفاء في الأرجنتين، وبمساعدة الأمطار الغزيرة، تمكنوا من إخماد آخر بؤر الحرائق وسط البلاد، بعد أن دمرت النيران منذ أب/أغسطس الماضي نحو 300 ألف هكتار.

وقد أتت الحرائق في الأرجنتين هذا العام على نحو 900 ألف هكتار.