شاهد.. ممرضات أرجنتينيات يتظاهرن للمطالبة بتحسين ظروف عملهن

تظاهرت مئات الممرضات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ضد الحكومة، للمطالبة بتحسين ظروف عملهن ورواتبهن، خاصة مع نقص الإمدادات الطبية، وأزمة اقتصادية مستمرة، تفاقمت مع جائحة كورونا.