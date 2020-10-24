شاهد: بالون عملاق بصورة "بورات" يجوب نهر التايمز احتفالا بإصدار الجزء الثاني من الفيلم

جاب بالون عملاق بصورة بورات، الشخصية الكوميدية الهزلية التي تجسد بورات ساجدييف، الصحافي الكازاخستاني غير الحقيقي والتي يقوم بأدائها الممثل البريطاني ساشا بارون كوهين على ظهر سفينة كتب عليها "بورات" في نهر التايمز في لندن يوم الخميس وذلك احتفالا بإصدار فيلمه الجديد المقرر عرضه على منصة أمازون برايم. ويأتي هذا الفيلم استكمالا للجزء الأول الذي تم إصداره في العام 2006 وحقق نجاحا كبيرا آنذاك.
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