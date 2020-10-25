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إغلاق المطاعم في روما

أصحاب المطاعم في روما، المتأثرين من الحظر الليلي الذي فرضته الحكومة، احتجوا على هذه الخطوة، وضعوا صلبانا على واجهات محالهم تعبيرا عن "موتها"، أما في نابولي، فقد تطورت الأوضاع إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

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