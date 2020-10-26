شاهد: الإغلاق جراء كورونا يجبر الكهنة في فنزويلا على إقامة القداس في باحة الكنائس

وسط إغلاق معظم الكنائس في فنزويلا منذ حوالي سبعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد، قام كاهن كاثوليكي بتحويل موقف سيارات في كنيسة إلى مكان لإقامة الصلوات الدينية.

في الساحة الخلفية لكنسية السيدة كوروموتو في حي البرايسو في غرب العاصمة كراكاس، يتجمع كل أسبوعين الكاهن جوناثان غونزاليس والبعض من زملائه لإقامة القداس في الهواء الطلق. حيث تصطف السيارات والراجلين في البهو للاستماع إلى الخطبة الدينية.

وسجلت فنزويلا 89142 حالة إصابة بكوفيد-19 و770 حالة وفاة وفقا لجامعة جونز هوبكنز. وأعلنت الحكومة مؤخرًا أنها تدرس إمكانية إعادة فتح المعابد الدينية كجزء من عملية تخفيف الإجراءات.