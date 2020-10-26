شاهد.. أعياد بنكهة كورونا في الهند والصلاة فيها عبر الإنترنت

المهرجانات السنوية ذات الطابع الاحتفالي في الهند تراجعت، وسط مخاوف خبراء الصحة من أن تتسبب بارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي مهرجان دروغا بوجا، استبدلت الصلوات في دور العبادة، بالصلاة عبر بث مباشر مع، كما تم توزيع وجبات الطعام التي باركتها الآلهة على المنازل.