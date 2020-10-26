\u0645\u0647\u0631\u062c\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0639\u0628 \u0627\u0644\u062a\u0642\u0644\u064a\u062f\u064a\u060c \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u0629 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644 \u0628\u0647\u0627 \u0627\u0644\u0646\u064a\u0643\u0627\u0631\u0627\u063a\u0648\u064a\u0648\u0646 \u0642\u0628\u0644 \u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0647\u0627\u0644\u0648\u064a\u0646\u060c \u0645\u062a\u0646\u0643\u0631\u064a\u0646 \u0628\u0632\u064a \u0634\u064a\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0633\u0627\u062d\u0631\u0627\u062a \u0648\u0639\u0641\u0627\u0631\u064a\u062a\u060c \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0639\u064a\u062f \u0643\u0627\u0633\u0645\u0647\u060c \u0644\u0645 \u064a\u0639\u0631\u0641 \u0627\u0644\u062e\u0648\u0641 \u0645\u0646 \u0641\u064a\u0631\u0648\u0633 \u0643\u0648\u0631\u0648\u0646\u0627\u060c \u062d\u064a\u062b \u062a\u062c\u0627\u0647\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0643\u0627\u0641\u0629 \u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u0627\u0644\u062d\u062c\u0631 \u0648\u062a\u062f\u0627\u0628\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645\u0629. \n\n
No Comment المزيد من
شاهد: الأستراليون يُحيون معارك العصور الوسطى التاريخية
شاهد.. أعياد بنكهة كورونا في الهند والصلاة فيها عبر الإنترنت
شاهد: فرنسا تمدّد حظر التجول ليشمل 38 مقاطعة جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا
شاهد.. بطاريق تلهو في أنابيب زجاجية في أحد فنادق تايوان
شاهد.. كيف أعلن أصحاب المطاعم في روما موت أعمالهم؟
شاهد: أيرلندا تعيد فرض اجراءات العزل على كل سكانها
شاهد: طائرات بدور طيار تنقل المستلزمات الطبية إلى المستشفيات في إسرائيل
شاهد: بالون عملاق بصورة "بورات" يجوب نهر التايمز احتفالا بإصدار الجزء الثاني من الفيلم
شاهد: مستشفيات أوروبا على وشك الانهيار مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا
شاهد: الحي الصيني في لندن يتزين بالفوانيس للترويج لفيلم "على سطح القمر"
شاهد.. ممرضات أرجنتينيات يتظاهرن للمطالبة بتحسين ظروف عملهن
شاهد.. السوربون تستضيف مراسم تكريم أستاذ التاريخ "المذبوح"
شاهد: مظاهرات تعم العاصمة الكولومبية بوغوتا
شاهد: فرق المطافئ تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ كولورادو
شاهد: أحصنة بحر مهددة بالانقراض تجد ملجأ آمنا في فنادق اصطناعية
شاهد.. رجال إطفاء تنجح في إخماد آخر بؤر الحرائق وسط الأرجنتين
شاهد: مسيرة قرب باريس تكريما لروح أستاذ التاريخ الفرنسي المقتول
شاهد: الفيضانات تتسبب بوفاة أكثر من مائة شخص في وسط فيتنام
شاهد.. متظاهرون نيجيريون يقيمون حواجز في شوارع لاغوس
شاهد: نواب فرنسيون يقفون دقيقة صمت تكريماً لروح أستاذ التاريخ المذبوح