مهرجان الرعب التقليدي، مناسبة يحتفل بها النيكاراغويون قبل عيد الهالوين، متنكرين بزي شياطين وساحرات وعفاريت، هذا العيد كاسمه، لم يعرف الخوف من فيروس كورونا، حيث تجاهل المحتفلون كافة قواعد الحجر وتدابير السلامة.