شاهد: أحياء العاصمة البوليفية لاباز تتزين بالألوان في انتظار نهاية فيروس كورونا وعودة السياح

في حي شوالوما الواقع في العاصمة البوليفية لاباز، يعلق السكان آمالهم على مشروع فني حضري ملون صمم خصيصا لجلب السياح من كل أنحاء العالم. البلد الذي يعاني من الإغلاق الحكومي يشهد تراجعا قياسيا في أعداد السياح الزائرين له ما ضرب بشكل كبير قطاع السياحة. وينتظر السكان بشغف نهاية الوباء وعودة الزوار من خلال الاستمتاع بمحيطهم الملون الذي تم تجديده من طرف الفنانين المحليين.