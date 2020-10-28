شاهد: سنغافورة تقيم مسارا خاصا لاستكشاف حيوانات ما قبل التاريخ

يتوقف راكبو الدراجات والمشاة لالتقاط صور مع الديناصور ريكس العملاق على طول مسار جديد مخصص لراكبي الدراجات وممارسي رياضة الركض في سنغافورة.

على مسافة كيلومتر واحد من المسار تم تثبيت أكثر من 20 نموذجًا من تسعة أنواع مختلفة من حيوانات من عصور ما قبل التاريخ يمختلف الأحجام، بما في ذلك الفيلوسيرابتور الأزرق الساطع وديناصور صغير يفقس من بيضة وكذلك أباتوصور طويل العنق يحدق في المارة فوق السياج.

يعد كيلومتر جوراسيك جزءًا من مسار جديد بطول 3.5 كم يسمح للزوار بالدخول إلى المدينة من المطار.