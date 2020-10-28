شاهد: سنغافورة تقيم مسارا خاصا لاستكشاف حيوانات ما قبل التاريخ

يتوقف راكبو الدراجات والمشاة لالتقاط صور مع الديناصور ريكس العملاق على طول مسار جديد مخصص لراكبي الدراجات وممارسي رياضة الركض في سنغافورة.
على مسافة كيلومتر واحد من المسار تم تثبيت أكثر من 20 نموذجًا من تسعة أنواع مختلفة من حيوانات من عصور ما قبل التاريخ يمختلف الأحجام، بما في ذلك الفيلوسيرابتور الأزرق الساطع وديناصور صغير يفقس من بيضة وكذلك أباتوصور طويل العنق يحدق في المارة فوق السياج.
يعد كيلومتر جوراسيك جزءًا من مسار جديد بطول 3.5 كم يسمح للزوار بالدخول إلى المدينة من المطار.
No Comment المزيد من
شاهد: الإيطاليون يحتجون بعنف على تشديد قيود الحد من تفشي كورونا
شاهد: أحياء العاصمة البوليفية لاباز تتزين بالألوان في انتظار نهاية فيروس كورونا وعودة السياح
شاهد: الآلاف يحتفلون في تشيلي بنتيجة الاستفتاء على تغيير الدستور
شاهد: الإغلاق جراء كورونا يجبر الكهنة في فنزويلا على إقامة القداس في باحة الكنائس
شاهد.. أشباح وساحرات وعفاريت في شوارع نيكاراغوا احتفالاً بـ "عيد الرعب"
شاهد: الأستراليون يُحيون معارك العصور الوسطى التاريخية
شاهد.. أعياد بنكهة كورونا في الهند والصلاة فيها عبر الإنترنت
شاهد: فرنسا تمدّد حظر التجول ليشمل 38 مقاطعة جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا
شاهد.. بطاريق تلهو في أنابيب زجاجية في أحد فنادق تايوان
شاهد.. كيف أعلن أصحاب المطاعم في روما موت أعمالهم؟
شاهد: أيرلندا تعيد فرض اجراءات العزل على كل سكانها
شاهد: طائرات بدور طيار تنقل المستلزمات الطبية إلى المستشفيات في إسرائيل
شاهد: بالون عملاق بصورة "بورات" يجوب نهر التايمز احتفالا بإصدار الجزء الثاني من الفيلم
شاهد: مستشفيات أوروبا على وشك الانهيار مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا
شاهد: الحي الصيني في لندن يتزين بالفوانيس للترويج لفيلم "على سطح القمر"
شاهد.. ممرضات أرجنتينيات يتظاهرن للمطالبة بتحسين ظروف عملهن
شاهد.. السوربون تستضيف مراسم تكريم أستاذ التاريخ "المذبوح"
شاهد: مظاهرات تعم العاصمة الكولومبية بوغوتا
شاهد: فرق المطافئ تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ كولورادو
شاهد: أحصنة بحر مهددة بالانقراض تجد ملجأ آمنا في فنادق اصطناعية