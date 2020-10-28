شاهد: حرائق هائلة تقضي على مئات الهكتارات من الغابات في كاليفورنيا

اجتاحت حرائق هائلة الأثنين ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتواصلت إلى غاية ليل الثلاثاء فيما يكافح رجال الإطفاء لإخمادها، وقضت النيران التي ساهمت الرياح القوية في اتساع رقعتها على مئات الهكتارات من مساحات الغابات.

وقامت شركات الاتصالات والكهرباء بقطع خداماتها على المناطق المتضررة من الحرائق في الوقت الذي تزداد فيه الأصوات التي تلقي باللوم على شركات الكهرباء بسبب الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي التي تؤدي شرارتها إلى نشوب حرائق مدمرة في الفترة الأخيرة.