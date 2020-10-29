شاهد: كيف دمر إعصار زيتا منتجع بلايا ديل كار الشهير في المكسيك

ضرب إعصار زيتا منتجع شاطئ بلايا ديل كارمن المكسيكي السياحي الشهير، الثلاثاء، وتسبب الإعصار في تضرر كبير للممتلكات والمباني وإغراق الطرقات بالمياه

وجلب الإعصار رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى الساحل الكاريبي للبلاد قبل أن يضعف ليصبح عاصفة استوائية، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع ضحايا.