شاهد: تشييد تمثال "ترامب الذهبي" للسخرية من سياسات الرئيس الأمريكي

قام المخرج والناشط الأمريكي برايان باكلي بتقديم لوحات فنية بالأماكن المفتوحة تحمل رسائل سياسية مع اقتراب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويجسد العروض أشخاص تقمصوا دور تماثيل صامتة باللون الذهبي تصور ترامب في وضعيات مختلفة بمكتبه الرئاسي في شكل يسخر من سياساته، وجالت هذه العروض عددا من المدن الأمريكية مثل نيويورك وبورتلاند و أوريغون.