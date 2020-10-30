شاهد: مطعم ألماني يلجأ إلى الأكواخ البلاستيكية لتحقيق التباعد الاجتماعي

لجأ مطعم في مدينة راينبرغ في غرب ألمانيا إلى استخدام أكواخ بلاستيكية صغيرة تتسع لما مجموعه 8 ضيوف خارج مطعمه لاستقبال زبائنه خلال أشهر الشتاء.

ومع ذلك، فإن القيود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل في البلاد ستهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة على غرار المطاعم التي ستلتزم بتقديم وجبات سريعة فقط طوال شهر نوفمبر- تشرين الثاني.

وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا عن تسجيل 16774 حالة مؤكدة جديدة في جميع أنحاء البلاد في الـ 24 ساعة الأخيرة، مما رفع العدد الإجمالي الوطني للمصابين بالوباء إلى 481013 حالة.