تمكنت فرق الإنقاذ التركية من سحب امرأة من تحت الأنقاض في مدينة إزمير ثالث أكبر المدن في تركيا، وذلك خلال عمليات بحث عن ناجين في مواقع المباني المنهارة، بعيد وقوع زلزال قوي ضرب ساحل بحر إيجه التركي، وشمال جزيرة ساموس اليونانية. وتسبب الزلزال في مقتل 27 شخصا على الأقل، وجرح أكثر من 800 آخرين. كما تسبب الزلزال في وقوع مد بحري صغير في كل من منطقة سفريهيسار وجزيرة ساموس، وأعقبت الزلزال عديد الهزات الارتدادية. واليوم السبت تم إنقاذ مراهق من تحت أنقاض مبنى مكون من ثمانية طوابق، بينما لا يزال آخرون عالقين داخله، من بينهم موظفون في عيادة لجراحة الأسنان توجد في الطابق الأرضي، كما تم إنقاذ امرأتين من مبنى آخر مكون من طابقين.