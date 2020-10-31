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شاهد: سكان نيس الفرنسية يكرمون ذكرى ضحايا هجوم كنيسة نوتردام

أوقد معزون شموعاً وأقاموا صلاة خارج كاتدرائية نوتردام في نيس تكريما لثلاثة من رواد الكنيسة قتلوا على يد شاب تونسي متطرف في اليوم السابق.

يأتي هذا في الوقت الذي عززت فيه فرنسا الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد وسط توترات حول رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

ووصفت السلطات الفرنسية الهجوم بأنه "إرهاب إسلامي" ويقوم مدعون في فرنسا وتونس بالتحقيق.

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