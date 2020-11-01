شاهد: مسيرة "فخر المثليين" في تايوان الخالية من كورونا

انضم عشرات الآلاف من المحتفلين إلى مسيرة فخر للمثليين في شوارع العاصمة التايوانية يوم السبت في احتفال ملون بالمساواة بفضل نجاح الجزيرة في التغلب على فيروس كورونا.

تايوان في طليعة حركة حقوق المثليين المزدهرة في آسيا وأصبحت أول مكان في المنطقة يسمح بزواج المثليين في آيار/مايو 2019 بعد معركة سياسية مؤلمة.

وحققت تايوان إنجازا مهما في مواجهة كورونا بعد أن سجلت البلاد رقما قياسيا بعدم رصد أي إصابة محلية بالفيروس منذ أكثر من مائتي يوم.