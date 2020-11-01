شاهد: فيضانات تجتاح جزيرة ساموس اليونانية إثر زلزال قوي

هرع الناس إلى الشوارع في جزيرة ساموس اليونانية القريبة من مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة الجمعة، حيث طلبت الحماية المدنية من الأهالي الخروج من منازلهم والبقاء بعيدا عن المباني. وتوجد تركيا واليونان في واحدة من أكثر المناطق الزلزالية نشاطا في العالم. وقد سجلت بعض أقوى الزلازل في العالم على طول خط الصدع الممتد عبر تركيا حتى اليونان. وكان زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب شمال غربي تركيا سنة 1999، وتسبب في مقتل أكثر من 17 ألف شخص، من بينهم ألف شخص في إسطنبول. أما في اليونان فقد وقع آخر زلزال عنيف سنة 2017 في جزيرة كوس، حيث أدى إلى مقتل شخصين.