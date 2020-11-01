شاهد: اشتباكات في روما بين الشرطة الإيطالية متظاهرين مناهضين للتدابير الصحية

اندلعت صدامات جديدة السبت في العاصمة الإيطالية بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا احتجاجا على التدابير التي اقرتها الحكومة لمواجهة ارتفاع مقلق في عدد الإصابات بكوفيد-19، غداة احتجاجات مشابهة في فلورنسا.
وخرجت تظاهرات تخللتها صدامات وأعمال عنف هذا الأسبوع في روما وميلانو ونابولي وتورينو ضد هذه التدابير كذلك.
ومساء السبت، تحول تجمع في ساحة كامبو دي فيوري الشهيرة في روما إلى اعمال عنف عندما ألقى بعض المتظاهرين الزجاجات والمفرقعات النارية على الشرطة، التي قامت بتفريقهم مرتدية زي مكافحة الشغب. وانتهى التجمع الاخر في روما بنفس الطريقة.
وياتي ذلك غداة توقيف نحو عشرين شخصا خلال تظاهرة غير مصرح لها شارك فيها نحو مئتي شخص. وألقى بعض المتظاهرين زجاجات حارقة وقوارير وحجارة، وقلبوا حاويات القمامة وحطموا كاميرات مراقبة.
وفرضت الحكومة الإيطالية في الأيام الأخيرة تدابير وصفتها وسائل الإعلام بأنها "شبه إغلاق" تضمنت حظر تجول في عدة مناطق كبيرة وإغلاق الحانات والمطاعم في الساعة 18,00 وكذلك إغلاق الصالات الرياضية والسينما وإقامة الحفلات الموسيقية.
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