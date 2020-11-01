شاهد أقوى إعصار في 2020 يضرب الفلبين والسلطات تتحدث عن ظروف كارثية ببعض المناطق

قضى عشرة اشخاص على الأقل الأحد في الفلببن التي ضربها "غوني" اقوى إعصار في العالم خلال عام 2020 تشهده ودفع السلطات إلى الحديث عن ظروف "كارثية" في بعض المناطق بعد إجلاء أكثر من 400 ألف من السكان.
وضربت العاصفة اليابسة في جزيرة كاتاندوانيس الأحد حوالى الساعة 05,00 (21,00 بتوقيت غرينتش السبت) ترافقها رياح سرعتها 225 كلم في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 310 كلم في الساعة، انتزعت أسطح منازل واقتلعت أشجارا وتسببت بفيضانات مفاجئة.
واعتبر "غوني" من الأعاصير "الفائقة القوة" قبل تراجع شدته خلال مروره في جزيرة لوزون باتجاه مانيلا، حسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.
وحذرت الوكالة السبت من "رياح تتصف بقوة كارثية وأمطار غزيرة قد تسبب فيضانات".
قال رئيس الدفاع المدني ريكاردو جلاد إنه تم إجلاء 400 الف ألف شخص. في مانيلا، تم إجلاء سكان بعض الأحياء العشوائية الفقيرة في المناطق المنخفضة بسبب خطر حدوث فيضانات وأغلق مطار العاصمة.
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