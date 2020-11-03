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شاهد: ترامب وبايدن في شوارع مومباي الهندية بفضل أساتذة فنون

قام مدرسون في مدرسة فنون هندية، تحديداً في مومباي، برسم صورللرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الرئاسي الديمقراطي ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

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