شاهد.. في باكستان "ممنوع الاقتراب" من البضائع الفرنسية في المتاجر

لجأت متاجر في باكستان إلى تغطية المنتجات الفرنسية مع وضع أشرطة تشبه تلك التي توضع لمنع المواطنين من الاقتراب من منطقة محددة، فضلا عن لافتات تدعو المتبضعين إلى مقاطعتها احتجاجاً على دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون على نشر الصور الكاريكاتورية للنبي محمد.

وخرجت خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات عديدة في باكستان للتعبير عن غضب المحتجين ضد نشر الرسوم وتصريحات ماكرون كما اتهم الرئيس الباكستاني عمران خان نظيره الفرنسي بـ"مهاجمة الإسلام".