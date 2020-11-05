فيديو من الهند.. أهالي قرية جد كامالا هاريس يتمنون لها الفوز

أرسل سكان القرية الهندية التي ولد فيها جد كامالا هاريس لأمها رسالة دعم لمرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة .

كتبت النساء في ثولاسيندرابورام، الواقعة على بعد350 كيلومتراً من مدينة تشيناي الساحلية الجنوبية، "نتمنى فوز كامالا هاريس بألوان زاهية على الأرض يوم الخميس، إلى جانب علامة الإبهام.

القرية الخضراء المورقة هي مسقط رأس جد هاريس لأمها الذي هاجر من هناك منذ عقود. ولدت أم هاريس في الهند قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في دامعة كاليفورونيا.