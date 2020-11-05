شاهد: دموع وصلوات وغناء أمام المستشفى الذي يتلقى فيه مارادونا العلاج

العشرات من محبي نجم كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، تجمعوا أمام المستشفى الذي يرقد فيه، بعد خضوعه لعملية جراحية في الدماغ، البعض تلا صلواته داعيا له الشفاء، وآخرون علقوا لافتات تحمل صوره أو تدعوه للعودة إلى جماهيره، وآخرون هتفوا وغنوا بعد نجاح العملية.

خضع الاسطورة الارجنتيني دييغو مارادونا لعملية جراحية في الدماغ بسبب ورم دموي في وقت متأخر مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لكنه ما زال تحت المراقبة كما اعلن طبيبه ليوبولدو لوكي.