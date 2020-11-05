شاهد: محتجون مؤيدون لترامب يطالبون بالتوقف عن فرز الأصوات في ميشيغان

نظّم مؤيدون للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب تظاهرة في ديترويت (ميشيغان) خارج أحد مراكز الاقتراع حيث كان فرز الأصوات لا يزال مستمرّاً، وسادها جوّ متوتر.

جرى ذلك قبيل الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالولاية، وطالب مئات المحتجين المؤيدين لترامب بأن تتوقّف عمليّة احتساب الأصوات وبتمكينهم من المشاركة في الفرز، وذلك بعد أن كان ترامب أعلن عزمه على تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات في هذه الولاية.

وأفادت وسائل إعلام أميركيّة بعد ظهر الأربعاء أنّ بايدن فاز بولاية ميشيغان، ممّا جعله قريباً من الفوز في الانتخابات. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يمنعون المتظاهرين من دخول مركز فرز الأصوات. ووفقاً لصحيفة "ديترويت فري برس"، انضمّ متظاهرون مؤيّدون لبايدن إلى أنصار بايدن، ما أدّى إلى تصعيد التوتّر.