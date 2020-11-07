شاهد: الشرطة التشيلية تستعمل الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين

خلال مظاهرة وسط ساحة إيطاليا التي تمثل مركز حركة الاحتجاجات الاجتماعية في التشيلي، تفرق المحتجون عندما أطلقت عليهم الشرطة الغازات المسيلة للدموع وجابهتهم بخراطيم المياه، وذلك في وقت استمرت الاحتجاجات، رغم الموافقة على إجراء استفتاء للتخلي عن دستور الحقبة الدكتاتورية، الذي يعتبر أساس اللامساواة الصارخة في البلاد.