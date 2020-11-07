شاهد: قوات من جيش غواتيمالا تجلي سكان عالقين فوق أسطح منازلهم جراء إعصار إيتا

تمكنت قوات تابعة للجيش في غواتيمالا من إجلاء العشرات من السكان العالقين فوق أسطح منازلهم في منطقة سان كريستوبال فيراباز، كما قامت بإسقاط إمدادات جوية لأخرين لم تتمكن من إجلائهم.

وخلف الإعصار إيتا الذي ضرب البلاد ما لا يقل عن 150 قتيلًا أو مفقودًا في غواتيمالا، في أعلى حصيلة له في أميركا الوسطى.

وتسبب إيتا، في المجمل، بما يقرب من 200 بين قتيل أومفقود وآلاف المتضررين في سبع دول في أميركا الوسطى.

وطُمرت قرية كويجا للسكان الأصليين في شمال غواتيمالا بالكامل تقريبًا بسبب انزلاق أرضي.

في نيكاراغوا، يتجول عشرات المتضررين وسط أنقاض منازلهم التي غمرتها الأمطار الغزيرة وحطام الأسقف المصنوعة من الصفيح التي اقتلعها الإعصار.