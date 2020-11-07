شاهد: رجل روسيا القوي يجر طائرة (36 طنا) مسافة 25 مترا في 58 ثانية

نجح رجل روسيا القوي، إلبروس نيغماتولين، الخميس، بتسجيل رقم قياسي جديد على الصعيد الوطني، بعدما جرّ طيارة نقل سياحية في مطار أوفا الدولي، تزن 36 طناً لمسافة 25 متراً خلال 44 ثانية و58 جزءاً من الثانية.

واستخدم نيغماتولين تقنية "جر العربات" التي تستخدم، كما يشير اسمها في جر العربات رباعية الدفع، لجر طارة البوينغ 737، على أن يتقدم الاتحاد الروسي لألعاب الرياضة القصوى بطلب لتسجيل الرقم القياسي في مجموعة غينيس.