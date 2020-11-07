خلت شوارع ميلانو الإيطالية الجمعة من الناس بشكل شبه كامل تقريباً بعدما فرضت السلطات حجراً صحياً، في أمل منها لتجنب تكرار الكارثة التي وقعت مع موجة وباء كوفيد-19 الأولى. وكانت الموجة قد ضربت إيطاليا بعنف ما أدى إلى وفاة نحو 34 ألف شخص، والآن ثمة خوف وحذر يسيطران على الأجواء خصوصاً في ظل ارتفاع معدل الإصابات والوفيات. وسجلت السلطات الصحية في البلاد 445 وفاة الخميس.
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