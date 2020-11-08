شاهد: أصحاب المتاجر والمحلات في كوسوفو يحتجون بقرع الأواني ضد تدابير الإغلاق جراء كورونا

أعلنت سلطات كوسوفو فرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغت 728 حالة جديدة يوم الجمعة، بزيادة 12 مرة عن الشهر الماضي. وشمل قرار الإغلاق وقف معظم الأنشطة والأعمال اعتبارًا من الجمعة 6 مساءً حتى صباح الإثنين. ورفضا لهذا القرار، تظاهر أصحاب الحانات والمقاهي والمطاعم في بريشتينا وقرعوا الأواني للاحتجاج على القيود.

وتكافح كوسوفو من أجل الحد من ارتفاع الاصابات بكوفيد-19، حيث يسجل البلد أكثر من 700 حالة وفاة و23 ألف إصابة بين السكان البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.