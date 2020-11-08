شاهد: احتفالات في شوارع سان فرانسيسكو بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية

خرج مؤيدو الرئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطي جو بايدن إلى شوارع سان فرانسيسكو، للاحتفال بفوزه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب. ورفع محتفلون لافتات حملت عبارة: "ترامب أنت مطرود".
خرج مؤيدو الرئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطي جو بايدن إلى شوارع سان فرانسيسكو، للاحتفال بفوزه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب. ورفع محتفلون لافتات حملت عبارة: "ترامب أنت مطرود".
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