شاهد: ترامب يقف لالتقاط صورة مع عروس لحظة إعلان هزيمته في الانتخابات

مباشرة بعد إعلان فوز غريمه الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية السبت ما يعني خسارة الرئيس المثير للجدل، توقف دونالد ترامب للحظات ليلتقط صورة إلى جانب عروس في نادي الغولف الخاص به في ستيرلينغ بولاية فيرجينيا. وقبل ظهور نتائج الانتخابات كان ترامب قد انتقل إلى نادي الغولف حيث ظهر أمام كاميرات التلفزيون وهو يمارس الغولف خلال إعلان النتائج. ولم يتردد ترامب في التواصل على وسيلته المحبوبة "تويتر" في نفس الوقت للقول إن سباق الانتخابات لم يختتم بعد في إشارة إلى الطعون القانونية التي استهلها.
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