شاهد: إعلان شقيق امبراطور اليابان أول وريث للعرش

جرى في اليابان إعلان الأميرفوميهيتو، شقيق الامبراطور، أول وريث لعرش الأقحوان رسميا، وذلك خلال حفل تقليدي احتضنه القصر، بعد أن تم تأجيله سبعة أشهر، وتقليص مدته بسبب تفشي فيروس كورونا. واختتم حفل ولي العهد البالغ من العمر 54 عاما، والمعروف باسم الامير أكيشينو سلسة طقوس التوريث التي بدأت في شهر أيار/مايو الماضي، عندما اعتلى ناروهيتو العرش، بعد أن تنازل عنه والده أكيهيتو عن عمر ناهز 86 عاما.