شاهد: أهالي قرية أوباما في كينيا يحتفلون بفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

خرج الكينيون للاحتفال بفوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية في الكنيسة وفي شوارع قرية كوجيلو غرب كينيا، والتي تعتبر مسقط رأس أسلاف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وأقام نيادي إريك جوما، شماس كنيسة القرية ترانيم لدعم جو بايدن، وشكر الرب على الانجاز الذي حققه مرشح الحزب الديمقراطي بينما هتف المئات من رواد الكنيسة "بايدن ، بايدن".
ومن داخل المجمع، قال عم الرئيس الأمريكي الأسبق "هذا هو الوقت المناسب لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مضيفا "كان الأمر رائعا في عهد باراك وكان رائعا في عهد الرؤساء الآخرين إلى أن جاء الرئيس ترامب"، مؤكدا "لقد حصل جو بايدن على كل ما يلزم لإصلاح المشكلات".
No Comment المزيد من
شاهد: إعلان شقيق امبراطور اليابان أول وريث للعرش
شاهد: احتفالات وألعاب نارية في ديلاوير بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية
شاهد: مواجهات بين مؤيدي ترامب وبايدن في أريزونا
شاهد: احتفالات في شوارع سان فرانسيسكو بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية
شاهد: ترامب يقف لالتقاط صورة مع عروس لحظة إعلان هزيمته في الانتخابات
شاهد: كيف احتفل سكان نيويورك بفوز بايدن وهزيمة ترامب
شاهد: أصحاب المتاجر والمحلات في كوسوفو يحتجون بقرع الأواني ضد تدابير الإغلاق جراء كورونا
شاهد: مترجمو لغة الإشارة يتعاملون مع موسيقى الهيب هوب لجعلها متاحة للصم والبكم
شاهد: اليونان تحت الإغلاق بسبب كورونا
شاهد: الشرطة التشيلية تستعمل الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين
شاهد: شوارع ميلانو شبه خالية بعد إعادة فرض إغلاق كوفيد-19
شاهد: قوات من جيش غواتيمالا تجلي سكان عالقين فوق أسطح منازلهم جراء إعصار إيتا
شاهد: رجل روسيا القوي يجر طائرة (36 طنا) مسافة 25 مترا في 58 ثانية
شاهد: أوبرا بوردو الوطنية تسجّل عرضها الجديد في قاعة فارغة
شاهد: الشرطة تتصدى لمتظاهرين ضد الإغلاق في لندن
شاهد: كوارث ومعجزات بين ليلة وضحاها حول العالم
فيديو من الهند.. أهالي قرية جد كامالا هاريس يتمنون لها الفوز
شاهد: محتجون مؤيدون لترامب يطالبون بالتوقف عن فرز الأصوات في ميشيغان
شاهد: دموع وصلوات وغناء أمام المستشفى الذي يتلقى فيه مارادونا العلاج
شاهد: وضع الشموع والزهور في موقع هجوم فيينا الدامي