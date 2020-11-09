شاهد: أهالي قرية أوباما في كينيا يحتفلون بفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

خرج الكينيون للاحتفال بفوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية في الكنيسة وفي شوارع قرية كوجيلو غرب كينيا، والتي تعتبر مسقط رأس أسلاف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأقام نيادي إريك جوما، شماس كنيسة القرية ترانيم لدعم جو بايدن، وشكر الرب على الانجاز الذي حققه مرشح الحزب الديمقراطي بينما هتف المئات من رواد الكنيسة "بايدن ، بايدن".

ومن داخل المجمع، قال عم الرئيس الأمريكي الأسبق "هذا هو الوقت المناسب لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مضيفا "كان الأمر رائعا في عهد باراك وكان رائعا في عهد الرؤساء الآخرين إلى أن جاء الرئيس ترامب"، مؤكدا "لقد حصل جو بايدن على كل ما يلزم لإصلاح المشكلات".