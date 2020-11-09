شاهد: مواجهات بين مؤيدي ترامب وبايدن في أريزونا

اندلعت مواجهات بين أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في ولاية أريزونا الأمريكية المتنازع عليها بعد أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن في انتخابات الرئاسة 2020. وتجمع مئات من أنصار ترامب خارج مركز الفرز في مقاطعة ماريكوبا بالولاية السبت للتعبير عن استيائهم لسير العملية. وكرروا المتظاهرون مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات التي لا أساس لها من الصحة.

وشهدت عملية الإعلان عن النتائج تأخرا كبيرا بعد التصويت الذي جرى الثلاثاء. وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى فوز بايدن بأكثر من 270 صوتًا انتخابيًا السبت قبل أن يلقي نائب الرئيس السابق خطاب فوزه في ولاية ديلاوير.