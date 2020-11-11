تقوم مجموعة من النساء بعزف الموسيقى باستخدام أدوات المطبخ في جمهورية الكونغو.

وتستخدم عضوات الفرقة الخماسية المعروفة باسم " أمهات الكونغو" الطبول والأواني والمقالي وغيرها مع أصوات الأقدام والتصفيق بالأيادي.

تم تشكيل المجموعة من قبل المطربة "غلاديس سامبا" قبل عامين كوسيلة لتمكين المرأة في المنطقة المحلية. تقول سامبا، المعروفة باسم "Mom Glad"، إن استقلال المرأة يتماشى مع التقاليد وأنه من الضروري وضع النساء والرجال على قدم المساواة.