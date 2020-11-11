شاهد: حديقة الحيوان ببراغ تطلق حملة تبرعات.. كلٌ يطعم حيوانه المفضل

أطلقت حديقة الحيوان في العاصمة التشيكية، براغ، حملة لجمع تبرعات تساهم في إطعام الحيوانات، وذلك بعد أن تراجعت الإيرادات المالية للحديقة جراء قيود الإغلاق الذي فرضته السلطات لمكافحة وباء كورونا.
وتقدمّ الحملة للمتبرعين قسائم تحدد قيمة المبلغ الذي يتمّ التبرع به، فثمة قسائم تعلوها صورة لنورس البحر، يصل سعرها إلى 50 كرونة (2 يورو)، وهذا المبلغ هو ثمن الطعام لنورس البحر في يوم واحد، وهناك قسائم تصل قيمتها إلى600 كرونة (24 يورو)، وهذه مخصصة للدب القطبي وهي الأغلى سعراً من بين القسائم، أما قسيمة الأسد الآسيوي، وقسيمة النمر السومطري، وقسيمة الفيل الآسيوي فيبلغ سعر القسيمة لكل منها 400 كرونة (15 يورو).
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