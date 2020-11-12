شاهد.. فيضانات في العاصمة الفلبينية مانيلا بسبب الإعصار "فامكو"

فيضانات في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما ضربها إعصار ثالث خلال أسابيع، ووصلت سرعة رياح الإعصار فامكو نحو 155 كم في الساعة.
وحذرت السلطات من انهيارات أرضية وعواصف على طول الساحل، وتسبب الإعصار بموت شخص وفقدان 3 آخرين.
فيضانات في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما ضربها إعصار ثالث خلال أسابيع، ووصلت سرعة رياح الإعصار فامكو نحو 155 كم في الساعة.
وحذرت السلطات من انهيارات أرضية وعواصف على طول الساحل، وتسبب الإعصار بموت شخص وفقدان 3 آخرين.
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