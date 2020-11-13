Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شجرة تين عمرها قرن من الزمان تنجو من الفأس بعد صدور إعلان رئاسي لإنقاذها في نيروبي، كينيا

نجت شجرة في قلب العاصمة الكينية نيروبي من الفأس بعد أن أصدر الرئيس مرسوما الخميس يعلن أنها جزء من التراث الوطني للبلاد.

شجرة التين الكينية، التي يطلق عليها محليًا اسم "موغومو"، زرعت منذ أكثر من قرن من الزمان وكان من المقرر قطعها لإفساح المجال لطريق سريع جديد من أربعة ممرات.

وتعتبر قبيلة كيكويو، أكبر قبيلة في كينيا أن الشجرة مقدسة وأن الصلاة عند قاعدتها غالبًا ما توفر المطر أثناء فترات الجفاف.

ورحب نشطاء البيئة في كينيا بقرار الرئيس أوهورو كينياتا باعتبار شجرة التين "منارة للتراث الثقافي والبيئي لكينيا".

viber

No Comment المزيد من