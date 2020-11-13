نجت شجرة في قلب العاصمة الكينية نيروبي من الفأس بعد أن أصدر الرئيس مرسوما الخميس يعلن أنها جزء من التراث الوطني للبلاد.

شجرة التين الكينية، التي يطلق عليها محليًا اسم "موغومو"، زرعت منذ أكثر من قرن من الزمان وكان من المقرر قطعها لإفساح المجال لطريق سريع جديد من أربعة ممرات.

وتعتبر قبيلة كيكويو، أكبر قبيلة في كينيا أن الشجرة مقدسة وأن الصلاة عند قاعدتها غالبًا ما توفر المطر أثناء فترات الجفاف.

ورحب نشطاء البيئة في كينيا بقرار الرئيس أوهورو كينياتا باعتبار شجرة التين "منارة للتراث الثقافي والبيئي لكينيا".