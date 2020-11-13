نجت شجرة في قلب العاصمة الكينية نيروبي من الفأس بعد أن أصدر الرئيس مرسوما الخميس يعلن أنها جزء من التراث الوطني للبلاد.
شجرة التين الكينية، التي يطلق عليها محليًا اسم "موغومو"، زرعت منذ أكثر من قرن من الزمان وكان من المقرر قطعها لإفساح المجال لطريق سريع جديد من أربعة ممرات.
وتعتبر قبيلة كيكويو، أكبر قبيلة في كينيا أن الشجرة مقدسة وأن الصلاة عند قاعدتها غالبًا ما توفر المطر أثناء فترات الجفاف.
ورحب نشطاء البيئة في كينيا بقرار الرئيس أوهورو كينياتا باعتبار شجرة التين "منارة للتراث الثقافي والبيئي لكينيا".
No Comment المزيد من
شاهد.. فلسطيني يربي شبلين على سطح منزله في قطاع غزة
شاهد.. مظاهرات نسائية في مكسيكو سيتي احتجاجاً على عنف رجال الأمن
شاهد: عملية إنقاذ صعبة لمهاجرين كانوا على متن زورق قبالة السواحل الليبية
شاهد.. فيضانات في العاصمة الفلبينية مانيلا بسبب الإعصار "فامكو"
شاهد: واشنطن تتخلص من عش الدبابير القاتلة
شاهد: اختبار أولي لسيارة الأجرة الطائرة في كوريا الجنوبية
شاهد: حفرة ضخمة في أحد طرقات لوس أنجليس تبتلع مركبة
شاهد: ترامب وبايدن يشاركان في مراسم يوم المحاربين القدامى بشكل منفصل
شاهد.. سكان بودابست يزورون الحانات مرة أخيرة قبل إغلاق لمدة شهر
شاهد: احتفالات بالذكرى الـ 102 لاتفاق الهدنة الذي وقع نهاية الحرب العالمية الأولى
شاهد: حديقة الحيوان ببراغ تطلق حملة تبرعات.. كلٌ يطعم حيوانه المفضل
شاهد: النشيد الوطني الأمريكي من شرفة سوبرانو فرنسي احتفالاً بفوز بايدن
شاهد: فرقة من النساء تعزف باستخدام أدوات المطبخ في الكونغو
شاهد: عمليات تدمير المباني المتضررة جراء زلزال تركيا
شاهد: فنان إيطالي يضيف كوفيد-19 إلى مشهد مهد المسيح
شاهد: متحف مدام توسو يستبدل ملابس تمثال ترامب بزي ممارسة الغولف
شاهد: أهالي قرية أوباما في كينيا يحتفلون بفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية
شاهد: إعلان شقيق امبراطور اليابان أول وريث للعرش
شاهد: احتفالات وألعاب نارية في ديلاوير بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية
شاهد: مواجهات بين مؤيدي ترامب وبايدن في أريزونا