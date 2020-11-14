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الفلبين

حطام وطبقة سميكة من الطين غطت القرى المحيطة بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما تسبب الإعصار فامكو بفيضانات واسعة أدت إلى مقتل 42 شخصا على الأقل وفقدان عشرات آخرين، فضلا عن تدمير المنازل ، ما استدعى تدخل الجيش، الذي تمكن من إنقاذ الآلاف بعدما انحسرت المياه.

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